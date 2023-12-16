شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أجانب يُثيرون علامات استفهام فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم بعض اللاعبين الأجانب فى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" مستويات متراجعة فى بداية مباريات المسابقة، عقب تألقهم الكبير فى المواسم الأخيرة، ومساهمتهم فى حصد أنديتهم نقاطا مهمة، نرصدهم فى السطور التالية..

يعيش التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك فترة من تراجع المستوى هذا الموسم، مقارنة بالمواسم الماضة التى تألق فيها بشكل كبير، حيث خاص الجزيرى هذا الموسم 6 مباريات لم يتمكن خلالها من تسجيل سوى هدفين، وهو ما ينطبق على مواطنه فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق المصرى البورسعيدى الذى لعب 7 مباريات وأحرز هدفا وحيدا.

الجنوب أفريقى فخرى لاكاى مهاجم فريق بيراميدز لم يتمكن من تقديم المستوى المأمول هذا الموسم، حيث خاض 6 مباريات أحرز خلالها هدفين، بينما النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا لعب 9 مباريات تمكن من إحراز هدفين فقط.

فى الوقت الذى قدم فيه التونسى رفيق كابو، مهاجم فريق إنبى، مستويات متميزة مع فريقه الموسم الماضى جعله محط أنظار قطبى الكرة المصرية، إلا أن هذا التألق لم يظهر الموسم الجارى حيث اكتفى اللاعب التونسى بإحراز هدف وحيد من 8 مباريات خاضها مع الفريق البترولى ما أثار علامات استفهام حول تراجع أداء اللاعب.