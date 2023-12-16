الامارات | موعد لقاء الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الأهلي المصري مواجهة تاريخية ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما بلغ بطل إفريقيا المربع الذهبي بتغلبه على الاتحاد السعودي 3-1.
ورغم أنها المرة السادسة التي يلعب فيها العملاق القاهري نصف النهائي، ولكنه يأمل "الأحمر" أن يحقق إنجازاً تاريخياً بتأهله للمرة الأولى إلى النهائي، بعدما سبق له الحصول على الميدالية البرونزية 3 مرات.
وتقام المباراة المرتقبة الإثنين المقبل على استاد الجوهرة المشعة في جدة الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت أبوظبي.
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