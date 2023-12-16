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الامارات | وليد الفراج: كنا بنهزر يا مصريين.. الأهلي سدد جميع فواتير اتحاد جدة مع "البقشيش" (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على الانتصار الكبير الذي حققه الأهلي المصري على اتحاد جدة 3-1 في كأس العالم للأندية، مؤكداً أنه كان يمزح مع الجمهور المصري.

قال الفراج في برنامج "أكشن مع وليد" إن الأهلي تفوق بجدارة على "النمور" بينما تحدث مازحاً: "كنا بنهزر معاكم يا مصريين، الواحد ما يعرفش يهزر معاكم، ثلاثة".

وأضاف: "اتحاد جدة كان يتفوق في الماضي على الأهلي، ولكن "الأحمر" سدد جميع الفواتير الماضية إلى جانب "التبس" البقشيش".

وأشار ساخراً إلى أن الأندية تطورت في نتائجها مع الأهلي، بعدما خسر الهلال بأربعة أهداف دون رد في مونديال الأندية أيضاً، بينما خسر الاتحاد بنتيجة أقل بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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