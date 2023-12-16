على المحك.. فالنسيا يرسم مستقبل تشافي مع برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه تشافي خطر الإقالة من تدريب برشلونة بعد تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إليه لتراجع النتائج في الفترة الأخيرة على الصعيدين المحلي والقاري.

برشلونة ابتعد عن المنافسة نوعًا ما في الدوري الإسباني بفضل النتائج المتذبذبة التي يقدمها في الأونة الأخيرة والتي كان أخرها الخسارة من جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من الليجا.

وأحدثت الخسارة من أنتويرب البلجيكي شرحًا في العلاقة بين تشافي وجماهير وإدارة برشلونة، على الرغم من أنها مواجهة بمثابة تحصيل حاصل، كون البلوجرنا حسم مسألة تأهله إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا بعد المعاناة في آخر نسختين، لكنها جاءت بعد رباعية جيرونا.

أصوات كثيرة تطالب بإقالة تشافي في المرحلة الحالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم الخروج بموسم صفري وفقا لما ذكرته الصحافة الإسبانية، إذ ترى أن معسكر الكامب نو لا يمكنه الصمود في المعترك الأوروبي أو المنافسة على الليجا في ظل النتائج والمستويات الغير مبشرة، بعدما تجرع الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره من المنافس التقليدي، ريال مدريد والتعادل في 4 مباريات أخرى.

رقم سلبي يحاصر تشافي

أصبح تشافي المدرب الأكثر تعرضًا للخسارة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا بواقع 6 مباريات من أصل 14، حيث سقط أمام بايرن ميونخ 3 مرات، بجانب إنتر ميلان وشاختار الأوكراني ومؤخرًا أنتويرب البلجيكي.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، ويفصله 7 نقاط عن جيرونا متصدر الترتيب.

ويحل برشلونة ضيفا على منافسه فالنسيا، مساء السبت، على ملعب ميستايا معقل "الخفافيش"، لحساب الجولة السادسة عشرة من مسابقة الليجا.