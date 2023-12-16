اخبار الرياضه

على المحك.. فالنسيا يرسم مستقبل تشافي مع برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه تشافي خطر الإقالة من تدريب بعد تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إليه لتراجع النتائج في الفترة الأخيرة على الصعيدين المحلي والقاري.
برشلونة ابتعد عن المنافسة نوعًا ما في بفضل النتائج المتذبذبة التي يقدمها في الأونة الأخيرة والتي كان أخرها الخسارة من جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من الليجا.
وأحدثت الخسارة من أنتويرب البلجيكي شرحًا في العلاقة بين تشافي وجماهير وإدارة برشلونة، على الرغم من أنها مواجهة بمثابة تحصيل حاصل، كون البلوجرنا حسم مسألة تأهله إلى الأدوار الإقصائية في بعد المعاناة في آخر نسختين، لكنها جاءت بعد رباعية جيرونا.
أصوات كثيرة تطالب بإقالة تشافي في المرحلة الحالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم الخروج بموسم صفري وفقا لما ذكرته الصحافة الإسبانية، إذ ترى أن معسكر الكامب نو لا يمكنه الصمود في المعترك الأوروبي أو المنافسة على الليجا في ظل النتائج والمستويات الغير مبشرة، بعدما تجرع الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره من المنافس التقليدي، والتعادل في 4 مباريات أخرى.

رقم سلبي يحاصر تشافي

أصبح تشافي المدرب الأكثر تعرضًا للخسارة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا بواقع 6 مباريات من أصل 14، حيث سقط أمام بايرن ميونخ 3 مرات، بجانب إنتر ميلان وشاختار الأوكراني ومؤخرًا أنتويرب البلجيكي.
ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، ويفصله 7 نقاط عن جيرونا متصدر الترتيب.
ويحل برشلونة ضيفا على منافسه فالنسيا، مساء السبت، على ملعب ميستايا معقل "الخفافيش"، لحساب الجولة السادسة عشرة من مسابقة الليجا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا