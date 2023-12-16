عضو إدارة الاهلي: تمنيتها رباعية مثل الهلال والخطيب فاجأ اللاعبين بتصرفه

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، على أنه كان يتمنى الفوز على الاتحاد برباعية مثلما حدث أمام الهلال، في كأس العالم للأندية.

وتحدث مرتجي، عن الفوز الكبير الذي حققه النادي الاهلي على الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال مرتجي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت”:”الحمدلله على الفوز، وكنت أتمنى أن تكون النتيجة 4 مثلما حدث مع الهلال”.

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وتابع عضو مجلس الاهلي:”يجب أن نوجه الشكر للاعبي الفريق الرجال وللجهاز الفني على أعلى مستوى”.

واستكمل:”يجب أن نشكر جماهيرنا العظيمة والعريضة التي حضرت مباراة الاهلي والاتحاد”.

وواصل عضو الاهلي:” محمود الخطيب توجه إلى غرفة خلع ملابس فريق الاهلي وذلك على غير عادته، ولكنه فعل ذلك لكي بوجه الشكر للاعبين الرجال، بعدما شاهد فرحة الجماهير”.

واستطرد خالد مرتجي:”منظومة الاهلي تعمل من أجل شيء واحد وهو إسعاد الجماهير، خاصة أنه اعتادت على الانتصارات ولا تقبل بغير ذلك”.

وأوضح:”كل البعثة واللاعبين في تركيز كبير، لأن لديهم رغبة في تحقيق شيء يضاف لتاريخم وتاريخ النادي الاهلي ولإنجازاته”.

واختتم مرتجي:”الخطيب قال لرئيس الاتحاد السعودي إنه يتمنى جماهير اتحاد جدة تكون حاضرة وتشجع الاهلي في المباراة القادمة”.