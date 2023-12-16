إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الاهلي بعد ثلاثية الاتحاد في كأس العالم للأندية

وجه إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رسالة إلى الجماهير بعد الفوز على الاتحاد بثلاثية في كأس العالم للأندية.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الجمعة.

وأحرز إمام عاشور، هدف الاهلي الثالث في مرمى الاتحاد السعودي في أول مشاركة له ببطولة كأس العالم للأندية.

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وجاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 62 من زمن مباراة الاهلي والاتحاد السعودي، بتسديدة سكنت الشباك، بعدما استقبل تمريرة رائعة من كهربا.

ونشر إمام عاشور صورة له بقميص القلعة الحمراء من مباراة الاتحاد، وعلق عليها:”وش السعد، مبروك جمهور النادي الاهلي”.

ومن المقرر أن يلعب الاهلي مع فلومينينسي البرازيلي، يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.