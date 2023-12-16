بسبب الاهلي.. أحمد حجازي يكذب صحيفة سعودية

كشف الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق الاتحاد، حقيقة إدعاء إحدى الصحف السعودية، حول قيامه بزيارة معسكر النادي الاهلي.

ونشرت صحيفة “الرياضية” السعودية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فيديو قصير، وأكدت أنه من زيارة أحمد حجازي لمعسكر الاهلي.

وأكدت الصحيفة أن أحمد حجازي ذهب إلى معسكر النادي الاهلي بعد المباراة لتوجيه التهنئة للاعبي فريقه السابق بتحقيق الفوز.

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ورد حجازي على منشور الصحيفة السعودية، حيث كتب:”دا حسين الشحات ولابس تيشيرتي، وياريت يكون في مصداقية ومهنية واحترام أكثر من كدا”.

وكان الاهلي قد لعب ضد الاتحاد السعودي، مساء أمس الجمعة، على ملعب الجوهرة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وحقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتأهل الاهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي مونديال الأندية، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.