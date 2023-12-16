"كنا عاملين حسابهم".. الشحات يعلق على هزيمة اتحاد جدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن الفوز على اتحاد جدة السعودي، مشيرا إلى أن تركيز اللاعبين كان على المكسب.

وقال الشحات في تصريحات لقناة SSC السعودية: "الحمدلله فوز كبير على نادي الاتحاد وسط جماهيره وعلى ملعبه، الاتحاد نادي كبير في آسيا محدش يقدر يتكلم عليه بشكل سيئ".

وأضاف: "الحمدلله كنا عاملين حسابهم زي ما هما عملوا حسابنا علشان كده قدرنا نتفوق عليهم، مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم اللي كان موجود وبيشجعنا من أول دقيقة، ومبروك لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وبتمنى الشفاء للوزير العامري فاروق".

وتابع: "مبروك لباقي المجلس واللاعبين الرجال، ومبروك لأمي وزوجتي وأخواتي ووالدي، هو ده النادي الأهلي في المباريات الكبيرة بتظهر الرجالة واللاعبين والمستوى".

واختتم الشحات: "اللاعبين من أول دقيقة لحد آخر دقيقة مركزين إننا مش مستعجلين وهانكسب انهاردة، وربنا كرمنا وقدرنا نكسب بثلاثية".

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

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