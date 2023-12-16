فانتازي.. "من هو أفضل كابتن للجولة السابعة عشر" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يفاضل خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي بين محمد صلاح وسون هيونج مين، من أجل أختيار أفضل كابتن للجولة السابعة عشر.

وقال بن كرابتري: "على الرغم من قلة أهدافه مؤخرًا، إذا غاب إيرلينج هالاند فسأختار الكابتن جوليان ألفاريز".

وأضاف خبير الفانتازي لي بونفيلد: "مستوى ليفربول على أرضه رائعًا حتى الآن هذا الموسم، وهناك الكثير من الإصابات في خط دفاع مانشستر يونايتد، لذلك سأختار الملك المصري محمد صلاح".

وواصل خبير الفانتازي برانيل شيث: "أفكر حاليًا في صلاح بينما يلعب ليفربول مع فريق اليونايتد بدون برونو فرنانديز ومع وجود شكوك حول إصابة هاري ماجواير ولوك شو، ومانشستر ليس في مستوى جيد".

ومن جانبه قال أوتكارش دالميا: "مانشستر يونايتد لديه فرنانديز موقوف، وبسبب الإصابات في خط الدفاع، أفكر في صلاح فهو أفضل اختيار للكابتن في الجولة المقبلة".

وأردف خبير الفانتازي جياني بوتيس: "يحب صلاح تسجيل الأهداف ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلغ متوسطه 17.5 نقطة في المباراة الواحدة ضدهم في المواجهات الأربعة الأخيرة، فمن الصعب عدم وضع شارة الكابتن على صلاح".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "شارك صلاح في 12 هدفا خلال 12 مباراة ضد مانشستر يونايتد، إنهم الفريق الذي يستمتع بمواجهته، لذلك سأسلمه شارة الكابتن".