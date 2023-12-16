شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين مُرشحون للرحيل خلال توقف الدوري فى يناير.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه 3 مدربين فى دورى NILE مقصلة الرحيل فى يناير، بعد الأداء المتراجع على مستوى النتائج، الذى أثر على ترتيب الفرق فى جدول الترتيب، الأمر الذى يدفع مسئولي الأندية للتفكير جدياً فى إعادة ترتيب الأوراق والأوضاع من جديد من خلال منح الفرصة لآخرين فى منصب الرجل الأول.

”الخليج 365” يسلط الضوء فى السطور التالية على هؤلاء المدربين المُرشحين للرحيل خلال توقف الدوري في يناير المقبل لارتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار..

طارق مصطفى

بات طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، مهدداً بعدم الاستمرار فى منصبه بعد تراجع النتائج واحتلال الفريق المركز الأخير فى ترتيب الدورى برصيد 3 نقاط فقط.

طارق مصطفى توسمت فيه إدارة نادى البنك الأهلى خيراً بعد البداية الجيدة أمام المصرى البورسعيدى والفوز عليه برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهتى سفن الإدارة، فسرعان ما عاد الفريق إلى هواياته بعد تلقيه 3 خسائر متتالية أمام الإسماعيلى وسيراميكا والجونة.

خالد جلال

يواجه خالد جلال شبح الرحيل عن قيادة فاركو بسبب تراجع نتائج الفريق، واحتلاله المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى بعد سلسلة نتائج سلبية أدت إلى وضعه الحالي.

وخاض فاركو 8 مباريات فى الدورى فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مباراتين، بينما خسر 5 مواجهات، الأمر الذى يصعب موقفه فى جدول الترتيب.

إيهاب جلال

من المؤكد أن موقف الإسماعيلى فى المركز الرابع عشر فى ترتيب الدورى لا يرضى طموح جماهيره، التى توسمت فى إيهاب جلال خيراً لإنقاذ الفريق من كبوته التي يمر بها.

الإسماعيلى حقق انتصارين فقط من 8 مباريات خاضها بالدورى، فى إحصائية تكشف مدى هبوط وتراجع نتائج الدراويش الذى يحتاج بكل جدية إلى تكاتف أبنائه لإعادته إلى الطريق الصحيح.