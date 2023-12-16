شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعد أسامة فيصل فى مواجهة بلدية المحلة بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الاهلى، إلى قائمة فريقه فى المواجهة المقبلة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب انتهاء إيقافه بسبب الحصول على ثلاثة إنذرات والغياب عن المباراة الماضية أمام الجونة.

وتعرض فريق البنك الأهلى للهزيمة أمام الجونة بنتيجة 3/2 ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز باستاد المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره بلدية المحلة باستاد المحلة ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" وتقام المباراة 25 من الشهر الجارى فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 3 نقاط حيث تعرض للهزيمة في 8 مباريات والفوز فى مباراة واحدة، ولم يتمكن من التعادل فى أى مباراة.