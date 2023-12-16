شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف حقيقة رحيل إلياس الجلاصي فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري حقيقة موافقة النادي على رحيل إلياس الجلاصي ، صانع ألعاب الفريق، عن النادي البورسعيدي فى يناير المقبل، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إلياس الجلاصي يرتبط اسمه دائماً بكثير من الشائعات فى كل موسم انتقالات بسبب تألقه مع الفريق.

وأضاف المصدر، أن النادي لا يفكر فى بيع اللاعب فى الوقت الحالي، باعتباره من الركائز الأساسية للفريق، مشيراً إلى أن المصري يستهدف تحقيق مركز متقدم فى الدوري الموسم الجاري، وهو ما يستلزم التمسك بالعناصر الأساسية للفريق.

وتغلب النادي المصري على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، سجله الجزائري غيلاس قناوي لاعب المصري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.