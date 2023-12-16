ضحيته المفضلة.. أرقام محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد قبل الصدام المرتقب

يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد في قمة منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسيلاقي محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي، على استاد “آنفيلد”.

وستقام مباراة ليفربول ضد نظيره مان يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف، بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة مساء غدا الأحد، على استاد «آنفيلد».

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وقبل اللقاء المرتقب نستعرض أرقام محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد كالتالي:

خاض الفرعون المصري أمام مانشستر يونايتد 12 مباراة، حقق الفوز في 6 وتعادل في 3 وخسر مثلهم.

وتمكن محمد صلاح من المساهمة في 16 هدفًا أمام مانشستر يونايتد، حيث سجل 12 هدفا، فيما صنع 4 آخرين وحصل على 5 بطاقات صفراء.

وسجل صلاح في فوز فريقه ليفربول في مباراته الأخيرة أمام كريستال بالاس، في الجولة 16 من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح الريدز.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.