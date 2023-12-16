هل انتهي مشوار موديست مع الاهلي في كأس العالم للأندية؟.. تعرف على اللائحة

تعرض الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، للطرد بعد 3 دقائق من مشاركته في مباراة الاتحاد بكأس العالم للأندية.

ودخل أنتوني موديست بديلًا في الدقائق الأخيرة من مباراة الاهلي ضد الاتحاد السعودي، وبعد 3 دقائق أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمهاجم الفرنسي.

وجاء قرار الحكم بطرد موديست بعد 3 دقائق من مشاركته، عقب تدخل قوي بالمرفق في وجه أحمد حجازي.

أقرأ أيضًا.. بسبب الاهلي.. أحمد حجازي يكذب صحيفة سعودية

ويغيب موديست عن مباراة الاهلي القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبحسب لائحة الفيفا في بطولة كأس العالم للأندية، فإنه في حال تعرض لاعب أو مسؤول من فريق للطرد من بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة، يتم إيقافه لمدة مباراة.

وطبقًا للائحة، فإنه قد يتعرض لفرض عقوبات إضافية في حالة البطاقة الحمراء المباشرة، حيث أنه إذا قررت لجنة الانضباط زيادة العقوبة ستكون الإيقاف لأكثر من مباراة.

وبذلك يغيب موديست عن مباراة الاهلي ضد فلومينينسي يوم الاثنين المقبل، وفي حال تم زيادة العقوبة لن يشارك في اللقاء الآخر، سواء في النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث.