شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثامن جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية بالجولة الثامنة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 بالمجموعات الأربعة.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من، الزمالك مع مصر للبترول والصيد مع الداخلية وألعاب دمنهور مع الطيران، بينما يتنافس فى المجموعة الثانية الأهلى مع الترسانة ودلفى مع الشمس والمقاولون مع بتروجت.

أما المجموعة الثالثة فتشهد مواجهات بين كل من، طلائع الجيش مع إيسترن كومبانى و 6 أكتوبر مع الزهور و الاتحاد السكندرى مع الإعلاميين ، بينما يلتقى ضمن المجموعة الرابعة ، سموحة مع القناة و اسكندرية للبترول مع هليوليدو، فيما تأجل فى هذه المجموعة لقاء هليوليدو مع سبورتنج.