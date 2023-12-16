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لقاءات قوية فى ثامن جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية بالجولة الثامنة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024  بالمجموعات الأربعة. 

 

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من، الزمالك مع مصر للبترول والصيد مع الداخلية وألعاب دمنهور مع الطيران، بينما يتنافس فى المجموعة الثانية الأهلى مع الترسانة ودلفى مع الشمس والمقاولون مع بتروجت.

 

أما المجموعة الثالثة فتشهد مواجهات بين كل من، طلائع الجيش مع إيسترن كومبانى و 6 أكتوبر مع الزهور و الاتحاد السكندرى مع الإعلاميين ، بينما يلتقى ضمن المجموعة الرابعة ، سموحة مع القناة و اسكندرية للبترول مع هليوليدو، فيما تأجل فى هذه المجموعة لقاء هليوليدو مع سبورتنج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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