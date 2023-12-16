شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوماً تفصل محمود متولى عن المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الجهاز الطبي أن مشاركة متولي فى تدريبات الفريق مؤخراً سواء بالقاهرة أو السعودية لا تعنى جاهزيته التامة للمشاركة فى المباريات، لأن المشاركة جاءت فى إطار تجهيز اللاعب للارتباطات المقبلة حينما يكون جاهزاً تماماً، خاصة أن اللاعب يتعرض لإصابات بشكل كبير ولابد من تعافيه تماماً وجاهزيته بصورة سليمة حتى لا تتجدد الإصابة.
وتضم قائمة الأهلي فى كأس العالم للأندية 23 لاعباً هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وآليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.
فيما ضم الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر خمسة لاعبين آخرين مع البعثة تحسباً لسفر الفريق من السعودية للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، واللاعبون الخمسة هم: صلاح محسن، كريم نيدفيد، محمود متولي، مصطفى مخلوف، ومحمد زعلوك.
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