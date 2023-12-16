شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوماً تفصل محمود متولى عن المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق يحتاج للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفترة طويلة لا تقل عن أسبوعين قبل المشاركة فى المباريات الرسمية، خاصة أنه عائد من إصابة طويلة فى العضلة الأمامية، حيث أُصيب مرة فى القدم اليُمنى وأخرى فى القدم اليسرى.

وأوضح الجهاز الطبي أن مشاركة متولي فى تدريبات الفريق مؤخراً سواء بالقاهرة أو السعودية لا تعنى جاهزيته التامة للمشاركة فى المباريات، لأن المشاركة جاءت فى إطار تجهيز اللاعب للارتباطات المقبلة حينما يكون جاهزاً تماماً، خاصة أن اللاعب يتعرض لإصابات بشكل كبير ولابد من تعافيه تماماً وجاهزيته بصورة سليمة حتى لا تتجدد الإصابة.