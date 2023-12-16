من مودريتش لـ بنزيما.. الشناوي سد الاهلي المنيع في كأس العالم للأندية

وقع محمد الشناوي، حارس مرمى الاهلي، على رقمًا تاريخيًا في بطولة كأس العالم للأندية، على حساب الثنائي مودريتش وبنزيما، نجوم أوروبا أصحاب الكرة الذهبية.

ودائمًا ما يكون لـ محمد الشناوي، بصماته في المباريات الحاسمة، بتصدياته التي تخلق نقطة تحول في المباريات.

وخطف الشناوي الأنظار في مباراة الاهلي والاتحاد السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعدما واصل هوايته المفضلة وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة.

وحصل حارس منتخب مصر، على أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين خلال المباراة بـ 8.3، بحسب شبكة سوفا سكور.

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محمد الشناوي سد الاهلي المنيع في كأس العالم للأندية

ونجح الشناوي، في التصدي لركلة جزاء سددها كريم بنزيما، حيث احتسبها الحكم لصالح الاتحاد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لتكون نقطة تحول وتأكيد لتقدم الاهلي على الفريق السعودي.

وشارك حارس الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية خلال 4 نسخ، ونجح في التصدي لركلتي جزاء من أصل 4، بخلاف تصديه التاريخي لركلة ترجيحية أمام بالميراس البرازيلي بأقدام اللاعب ميلو.

واستقبل الشناوي هدفين من ركلة الجزاء في مونديال الأندية، بأقدام جابريل باربوسا في مباراة تحديد المركز الثالث في النسخة الماضية.

تصدي محمد الشناوي، سد الاهلي المنيع في كأس العالم للأندية، لتسديدة بنزيما نجم ريال مدريد السابق، أعادت للأذهان تألقه أمام لوكا مودريتش في النسخة السابقة.

وكان الشناوي، قد تصدى ببراعة لركلة جزاء سددها مودريتش في مباراة الاهلي ضد ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2022.

والجدير بالذكر أن الاهلي كان قد خسر من ريال مدريد في نصف النهائي من النسخة الماضية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ولكنه قدم مباراة قوية.