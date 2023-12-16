"غياب ماجواير".. تين هاج يعلن عودة ثنائي اليونايتد قبل مواجهة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول، جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة الريدز، وغياب ماجواير وأنتوني مارسيال.

وقال تين هاج:"هاري لن يكون متاحا للمباريات المقبلة، لكن لا اعتقد أنه سيغيب طويلا، بجانب غياب أنتوني مارسيال عن لقاء ليفربول المقبل".

وأضاف: "والخبر الجيد هو أن ماركوس راشورد ولوك شو جاهزان للمشاركة في مباراة الريدز يوم الأحد".

جدير بالذكر، يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على ليفربول، يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.