اخبار الرياضه

"غياب ماجواير".. تين هاج يعلن عودة ثنائي اليونايتد قبل مواجهة ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ، جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة الريدز، وغياب ماجواير وأنتوني مارسيال.

وقال تين هاج:"هاري لن يكون متاحا للمباريات المقبلة، لكن لا اعتقد أنه سيغيب طويلا، بجانب غياب أنتوني مارسيال عن لقاء ليفربول المقبل".

وأضاف: "والخبر الجيد هو أن ماركوس راشورد ولوك شو جاهزان للمشاركة في مباراة الريدز يوم الأحد".

جدير بالذكر، يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على ليفربول، يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الممتاز، على ملعب أنفيلد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا