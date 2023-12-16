لقطات وأرقام تاريخية.. كل ما فاتك في ثلاثية الاهلي أمام الاتحاد السعودي

قضى فريق الاهلي وجماهيره يومًا تاريخيًا بعد الفوز الثمين الذي حققه على حساب الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية، وشهد لقطات وأرقام مميزة.

واستهل فريق الاهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمواجهة الاتحاد، في دور ربع النهائي.

واحتضن ملعب الجوهرة المشعة، مساء أمس الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، مباراة الاهلي ضد اتحاد جدة، ضمن منافسات مونديال الأندية.

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وحقق الاهلي الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.

لقطات من مباراة الاهلي والاتحاد السعودي

-كانت أول اللقطات التي تصدرت المشهد في المباراة، دعم جماهير الاهلي لـ فلسطين والهتاف مع اللاعبين لدعم القضية الفلسطينية.

– عودة ابتسامة السويسري مارسيل كولر، بعدما غابت في الأيام الماضية بعد تعثرات الاهلي، على مستوى بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

– أحرز حسين الشحات هدف المادر الأحمر الثاني في شباك الاتحاد السعودي، ثم احتفل على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة.

– احتفال إمام عاشور بهدفه الأول مع الاهلي في كأس العالم للأندية، في مشاركته الأولى، حيث وضع يده على مؤخر عنقه قبل أن يحتفل على طريقة اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

– تراجع الإعلامي وليد الفراج، عن تصريحاته السابقة بخصوص أن الاتحاد الأقرب لتحقيق الفوز، ليعود ويشيد بـ الاهلي بعد الثلاثية.. طالع التفاصيل

– وخطفت جماهير الاهلي الأنظار باحتفالاتها والهتافات التي تصدرت المشهد في الساعات الماضية، حيث رددت هتاف جمهور الاتحاد ردًا عليهم “الطعمية راحت فين”.

– وتصدر كريم بنزيما المشهد في تعليقات الجماهير عقب الفوز على الاتحاد، حيث تداولت تصريحه الذي أدلى بها حول كونه لا يعرف الاهلي.. طالع التفاصيل

– تداولت جماهير الاهلي صورة من المباراة أثناء تنفيذ بنزيما ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح الاتحاد، يظهر فيها علي معلول وهو يشير إلى الشناوي عن الزاوية التي سيسدد فيها الفرنسي، لينجح في التصدي لها.

أرقام تاريخية لـ الاهلي في كأس العالم للأندية بعد ثلاثة الاتحاد

وتمكن النادي الاهلي في تحقيق العديد من الأرقام التاريخية، بعد الفوز الثمين بثلاثية على اتحاد جدة في منافسات مونديال الأندية.

1- بات الأهلي أكثر فريق يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بـ6 مرات، ليفض الشراكة مع ريال مدريد (5).

2- أصبح حسين الشحات، ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ مختلفة، كما يعد اللاعب العربي الوحيد الذي يفعل ذلك.

3- كما أصبح حسين الشحات أكثر لاعب يشارك في مباريات في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 13 مباراة، بواقع 9 مع الاهلي و4 مع العين.

ووصل الشحات إلى 4 أهداف في كأس العالم للأندية معادلًا ياسر الدوسري.

4- أحرز علي معلول ثاني أهدافه في كأس العالم للأندية، ليصبح ثاني أفضل هداف أجنبي لـ الاهلي في البطولة بعد فلافيو (3 أهداف).

وبهدف معلول أمام الاتحاد السعودي، بات أفضل هداف تونسي في مونديال الأندية بالتساوي مع أنيس البدري لاعب الترجي، برصيد هدفين لكل منهما.

5- علي معلول، بات خامس لاعب يسجل أهداف من ركلة جزاء في كأس العالم للأندية، بعد كلًا من (سالم الدوسري، جابريل باربوسا – فلامنجو، أندريه بيير جينياك – أونال تيجريس المكسيكي، خيراردو تورادو – كروز أزول المكسيكي).

6- وصل فريق الاهلي إلى الثلاثية رقم 19 تحت قيادة مارسيل كولر، منذ توليه المهمة في 2022.

7- أنتوني موديست، هو ثالث لاعب من الاهلي يحصل على البطاقة الحمراء في مونديال الأندية، حيث سبقه أيمن أشرف أمام بالميراس في نصف نهائي نسخة 2021، خالد عبد الفتاح ضد فلامنجو في 2022.

8- وصل المارد الأحمر إلى الفوز رقم 3 من أصل 4 مباريات، أمام أندية عرب آسيا في كأس العالم للأندية، حيث انتصر على الدحيل ثم الهلال وأخيرًا الاتحاد السعودي.

9- وبات الاهلي ثاني أكثر فريق تحقيقًا للانتصارات في كأس العالم للأندية برصيد 9 انتصارات من أصل 23 لقاء، خلف ريال مدريد الذي حقق الفوز 12 مرة في 14 مواجهة.

10- ودخل إمام عاشور تاريخ النادي الاهلي بعد هدفه في شباك الاتحاد السعودي، حيث أصبح اللاعب رقم 14 تسجيلًا للأهداف لصالح المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.