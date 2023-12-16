شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوجه إلى كوت ديفوار بطائرة خاصة للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، بالتنسيق مع أشرف صبحى وزير الرياضة والشركة المتحدة للرياضة، سفر منتخب مصر إلى كوت ديفوار لخوض بطولة أمم أفريقيا على متن طائرة خاصة، وهو ما يتم الانتهاء منه خلال الساعات المقبلة.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن المجموعات التالية: "المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو، والمجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق، والمجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا، والمجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا، والمجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا، والمجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا ، على أن يبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة موزمبيق يوم 14 ثم نيجيريا يوم 18 و الرأس الاخضر يوم 22 في دور المجموعات .