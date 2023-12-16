شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يرفض اللعب فى الدوري المصري حال رحيله عن الأهلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد الضاوي كريستو، لاعب النادى الاهلى، فكرة الانتقال لأحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الشتوية، حال استقرار الأمر داخل النادي على رحيله فى يناير.

وطلب اللاعب العودة إلى تونس أو الاحتراف فى أوربا، خاصة أنه يمتلك عروضاً من أندية خارجية، أبرزها من الترجي التونسي وأخرى من دوريات أوروبية.

وكشف اللاعب لمسئولى الأهلي عن رفضه العروض المحلية، رغم أنها كثيرة، مشدداً على أنه يرغب فى خوض تجربة خارج الدوري المصري حال رحيله عن الأهلي.

وعبر كريستو عن استيائه من تجاهل مارسيل كولر له الفترة الماضية، وهو ما دفعه للتفكير فى الرحيل عن الأهلي على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، فى ظل عدم حصوله على فرصة كاملة منذ الانضمام للأهلي في يناير الماضي.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها كريستو معانته من شد فى العضلة الخلفية وحاجته للتأهيل لمدة 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.