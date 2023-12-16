شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يواجه حرس الحدود اليوم فى ختام الجولة الـ12 بدوري المحترفيـن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق وادي دجلة، فى الثانية والنصف عصر اليوم السبت، مع حرس الحدود في ختام مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري المحترفين، التى ستقام من دور واحد.

ويسعى الكرواتي إبجور توليتش، المدير الفني لفريق وادي دجلة، لاستعادة سكة الانتصارات مجددا بعد التعادل فى المباراة الماضية، وعالج أزمة إهدار الفرص أمام المرمى والتي عاني منها الفريق، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل حصد نقاط المباراة، والتقدم فى جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وفى المقابل، يأمل محمد مكى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، فى العودة بالثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول الدورى وتضييق الخناق على بتروجت المتصدر، وأكيد للاعبين أن مباراة اليوم تساوى 6 نقاط لأنها مع أحد المنافسين على الصعود للممتاز، حيث يحتل الرس المركز الثالث بنفس الرصيد 21 نقطة.