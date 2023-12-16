موعد مباراة إنبي والإسماعيلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الإسماعيلي ضيفا على نظيره انبي مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين بختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز علي استاد بتروسبورت.

موعد مباراة إنبي والإسماعيلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي ونظيره إنبي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 بالاسبوع التاسع.



القنوات الناقلة لمبارة الاسماعيلي وانبي في الدوري الممتاز

وتذاع مباراة الاسماعيلي وانبي في الدوري المصري الليلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتبث اللقاء عبر شاشتها اون تايم سبوتس 1.

وانتهت مباراة بيراميدز وبلدية المحلة بنتيجة هدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فيما حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على الزمالك بهدف من دون رد ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية