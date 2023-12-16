- 1/2
- 2/2
ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا إنبي ونظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين باستاد بتروسبورت في الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.
التشكيل المتوقع لمباراة الاسماعيلي وانبي في الدوري المصري
تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري
في حراسة المرمى محمد كوكو
في خط الدفاع : عصام صبحي ومحمد هاشم وباهر المحمدي ومحمد دسوقي
في خط الوسط: أحمد مدبولي و كريم الديب وعماد حمدي وعبدالرحمن مجدي
خط الهجوم: فراس شواط ومحمد الشامي
تشكيل إنبي المتوقع أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز
في حراسة المرمى: رضا السيد
في خط الدفاع: أحمد كالوشا وعلي فوزي و مروان دواود و أحمد عيد
في خط الوسط: ميليج و أحمد يوسف وعماد ميهوب ومصطفى شكشك
في الهجوم رفيق كابو وأحمد أوفا
ترتيب الدوري المصري