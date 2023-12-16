ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا إنبي ونظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين باستاد بتروسبورت في الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.

التشكيل المتوقع لمباراة الاسماعيلي وانبي في الدوري المصري

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

في حراسة المرمى محمد كوكو

في خط الدفاع : عصام صبحي ومحمد هاشم وباهر المحمدي ومحمد دسوقي

في خط الوسط: أحمد مدبولي و كريم الديب وعماد حمدي وعبدالرحمن مجدي

خط الهجوم: فراس شواط ومحمد الشامي

تشكيل إنبي المتوقع أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

في حراسة المرمى: رضا السيد

في خط الدفاع: أحمد كالوشا وعلي فوزي و مروان دواود و أحمد عيد

في خط الوسط: ميليج و أحمد يوسف وعماد ميهوب ومصطفى شكشك

في الهجوم رفيق كابو وأحمد أوفا

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