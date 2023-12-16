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التشكيل المتوقع لمباراة الاسماعيلي وانبي في الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا إنبي ونظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين باستاد بتروسبورت في الجولة التاسعة لبطولة الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.

التشكيل المتوقع لمباراة الاسماعيلي وانبي في الدوري المصري

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري 
في حراسة المرمى محمد كوكو
في خط الدفاع  : عصام صبحي ومحمد هاشم وباهر المحمدي ومحمد دسوقي
في خط الوسط:  أحمد مدبولي  و كريم الديب  وعماد حمدي  وعبدالرحمن مجدي
خط الهجوم:  فراس شواط ومحمد الشامي

تشكيل إنبي المتوقع أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز
في حراسة المرمى: رضا السيد
في خط الدفاع:  أحمد كالوشا وعلي فوزي  و مروان دواود  و أحمد عيد
في خط الوسط: ميليج  و أحمد يوسف وعماد ميهوب  ومصطفى شكشك
في الهجوم رفيق كابو  وأحمد أوفا

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الدوري المصري 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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