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موعد مباراة نيوكاسل وفولهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق نيوكاسل يونايتد نظيره فولهام، مساء اليوم، فيى المواجهة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الممتاز.

موعد مباراة نيوكاسل وفولهام في الدوري الانجليزي

وتقرر اقامة لقاء نيوكاسل يوناتيد وفولهام في تمام الساعة على ستاد جيمس بارك فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت .

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وفولهام في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة نيوكاسل وفولهام في البريميرليج على شبكة قنوات بى ان سبورتس بشكل الناقل الحصري لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم"البريميرليج".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
بورنموث x لوتون تاون – الساعة 5 مساء

x شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء-Arena Sport 4 HD Serbia

مانشستر سيتي x كريستال بالاس- الساعة 5 مساء-beIN Sports HD 1 English

نيوكاسل يونايتد x فولهام- الساعة 5 مساء

بيرنلي x إيفرتون- الساعة 7:30 مساء

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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