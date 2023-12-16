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الليلة ..مانشستر سيتي يستضيف كريستال بالاس في البروفه الأخيرة لمونديال الأندية

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره فريق كريستال بالاس مساء اليوم السبت في البروفه الأخيرة للسماوي قبل السفر إلي أستعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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يلتقي مانشستر سيتي بنظيره كريستال بالاس على إستاد الأتحاد وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الممتاز للموسم الحالي 223-2024.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتا برصيد 33 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس فى المر كز الخامس عشرة بـ16 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي في مونديال الأندية

يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق  أوراوا ريد الياباني، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان فريق أوراوا الياباني تأهل إلي  نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب تخطي  نظيره فريق كلوب ليون المكسيكي بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب "مدينة الأمير عبدالله الفيصل "، فى أولى مباريات دور ربع نهائى بطولة كأس العالم للأندية. 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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