تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي لمواجهة سهلة نسبيًا مساء اليوم السبت، وذلك حين يستضيف نظيره شيفيلد يونايتد، في المباراة التي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء اليوم السيت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: بينوا بادياشيلي - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: موسيس كاسيديو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون – كول بالمير - رحيم سترلينج

موعد مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد اليوم والقناة الناقلة

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

تذاع مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد عبر قناة beIN Sports 2.

ترتيب تشيلسي بالدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة من خمس انتصارات واربع تعادلات وسبع هزائم، ويبحث في لقاء اليوم لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد الثلاث نقاط وتحسين ترتيبه في جدول الترتيب.

علي الجانب الأخر يتواجد فريق شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين و12 هزيمة ومهدد الفريق حتى الآن بالهبوط إلى دوري الشامبيونشيب.