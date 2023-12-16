موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي ..والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بنظيره فريق كريستال بالاس على إستاد الأتحاد وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 223-2024.

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يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس فى المر كز الخامس عشرة بـ16 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدأ المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بشكل حصري عبر قناة “ beIN Sports HD 1 ” بصوت المعلق عامر الخوذيري.