تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا اليوم بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز لمعمة صعبة مساء اليوم السبت، وذلك عندما يحل ضيفا علي نظره فريق فالنسيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني ويحتضنها ملعب ميستايا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا اليوم

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، كانسيلو.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، جوندوجان.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل مباراة برشلونة وفالنسيا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

موقف برشلونة بالدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة مباراة اليوم بحثًا عن مصالحة جماهيره والعودة للإنتصارات بعد خسارته أمام جيرونا في الجولة الماضية، والتي أوقفت رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويتمسك برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز بحظوظه في المنافسة في مواجهة فالنسيا، خاصة ان أي نتيجة بخلاف الفوز تعنى ابتعاده أكثر خلال الفترة المقبلة عن حلم الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا- أندير أسترالاجا- دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- أليخاندرو بالدي- رونالد آراخو- جول كوندي- أندرياس كريستنسن- باو كوبارسي- هيكتور فورت.

خط الوسط: بيدري- أوريول روميو- سيرجي روبيرتو- فرينكي دي يونج- إلكاي جوندوجان- مارك كاسادو- فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي- رافينيا دياز- فيران توريس- جواو فيليكس- لامين يامال- مارك جيويو.