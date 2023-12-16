مروان عطية: جائزة أفضل لاعب تتويج لجهود كل اللاعبين ‏

ياسر رشاد - القاهرة - قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في ‏مباراة اتحاد جدة هي تكليل لجهود الفريق بأكمله بعد المستوى الذي قدمه اللاعبون وقدرتهم ‏على حسم المباراة والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في نسخته الحالية بالسعودية.‏

إقرأ أيضًا…

وأضاف عطية: الجهاز الفني قام بالتحضير الجيد لمباراة ربع نهائي المونديال بعد مشاهدة ‏اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي، مما أسهم في فوز الفريق بنتيجة كبيرة وإسعاد الجماهير التي ‏تواجدت اليوم في ملعب الجوهرة المشعة وكافة محبي النادي.‏

وأكد مروان عطية أن مباراة اتحاد جدة صفحة تم طيها، وسوف يبدأ الفريق غدًا السبت التحضير ‏لمباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.‏