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ترتيب مسابقة الدوري المصري قبل مواجهة الاسماعيلي وانبي الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول مسابقة الممتاز لموسم 2023 ـ 2024، برصيد 17 نقطة، جمعها من خوض 8 مباريات منذ انطلاق البطولة، وذلك قبل مباراة إنبي والاسماعيلي الليلة في ختام الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

ويأتي وصيفا في المركز الثاني فريق اف سي زد، برصيد 16 نقطة، محصلة 8 لقاءات، حقق من خلالهما الفوز فى 4 مواجهات ، وتعادل في 4 أخرين، ولم يتلقى اى هزيمة حتى الان.

ويحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة فريق المصري البورسعيدي، برصيد 15 نقطة، بواقع الانتصار فى 5 لقاءات، والتعرض للخسارة في 3 مواجهات بالدوري.

ترتيب الدوري المصري 

الدوري المصري

ويلتقي إنبي أمام نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في ختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري  المصري الممتاز  باستاد بتروسبورت.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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