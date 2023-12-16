ربيعة: الفوز على اتحاد جدة منحنا دوافع كبيرة في البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي،عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب اتحاد جدة السعودي، ‏والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الفوز منح الفريق دوافع كبيرة نحو ‏المنافسة في البطولة.‏

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وأوضح أن الأهلي استعد بشكل جيد للمباراة، ودرس المنافس بعناية، وهو ما أسهم في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتأهل إلى ‏الدور نصف النهائي.‏

وأشار ربيعة إلى أن الفريق كان لديه تركيز كبير، لأن المباراة كانت الفرصة الوحيدة للتأهل إلى نصف النهائي، والتقدم خطوة مع ‏المستويات التنافسية العالية في المونديال.‏

وأضاف أن الفريق سوف يغلق صحفة مباراة اتحاد جدة ويبدأ التركيز مباشرة في مباراة نصف النهائي، مؤكدًا أن الأهلي يملك شخصية ‏وخبرات وطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد في المونديال.‏