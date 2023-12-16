فلومينينسي البرازيلي.. حقائق ومعلومات عن منافس الأهلي بكأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الجماهير موعد الصدام الكروي المشتعل بين فريق الأهلي ونظيره فلومينينسي البرازيلي، والذي سيجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تخطي دور ربع النهائي وإقصاء الاتحاد السعودي.

حيث تفوق الأهلي على اتحاد جدة مساء أمس الجمعة، بنتيجة 3-1، ليضع قدما في نصف النهائي ويضرب موعدا في التاسعة مساء يوم الإثنين المقبل بتوقيت مكة المكرمة، مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

ويريد الأهلي الثأر من الخسارة في آخر لقاء ضد فريق برازيلي في المونديال، حين سقط بنتيجة 2-4 أمام فلامينجو في لقاء المركز الثالث خلال الموسم الماضي.

معلومات عن نادي فلومينينسي البرازيلي

تعد مشاركة فريق فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية 2023 هي الأولى له في تاريخه بعدما حقق كأس كوبا ليبارتادورس في 4 نوفمبر الماضي بالفوز 2-1 على بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال المباراة النهائية.

فلومينينسي هو عاشر فريق برازيلي يشارك في المونديال بعد كل من كورنثينيانز وسانتوس وساو باولو وإنترناسيونالي دي بورتو أليغري وأتلتيكو مينيرو وفاسكو دا جاما وغريمو وفلامينغو وبالميراس.

دافع عن ألوان فلومينينسي مجموعة من أهم اللاعبين البرازيليين، أبرزهم تيلي سانتانا مدرب منتخب البرازيل السابق في كأس العالم نسختي 1982 و1986، والمتوج بالدوري السعودي مع الأهلي في 1984، بالإضافة إلى فريد مهاجم السامبا في مونديال 2014، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي بـ199 هدفا.

كاستيلهو هو اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات في تاريخ فلومينينسي بـ699 لقاء، وكان ضمن قائمة منتخب البرازيل المتوج بكأسي العالم 1958 و1962.

فلومينينسي البرازيلي

ويعتبر البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد الإسباني خلال الفترة بين عامي 2007 و2022، هو أشهر نجوم فريق فلومينينسي خلال الوقت الراهن.

وسبق لمارسيلو التتويج 5 مرات مع ريال مدريد بكأس العالم للأندية في نسخ أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022.

ويضم فلومينينسي بين صفوفه مجموعة من أمهر اللاعبين، أبرزهم الكولومبي جون أرياس الذي سجل 11 هدفاً في 2023 بكافة البطولات، والمهاجم الأرجنتيني جيرمان كانو صاحب 40 هدفاً هذا العام.

فلومينينسي البرازيلي

فيرناندو دينيز مدرب فلومينينسي المتوج بكوبا ليبارتادورس هو المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل، لحين تعيين مدرب جديد في صيف 2024، يقال إنه سيكون الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.