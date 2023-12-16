شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدرس تأجيل القمة بعد صعود الأهلى لنصف نهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية عن وجود اتجاه كبير لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري المقرر لها 15 فبراير المقبل، بعد فوز الأهلي فى كأس العالم للأندية على اتحاد جدة السعودى وتأهله لنصف النهائي.

وأضاف مسئولو الرابطة أنه عقب فوز الأهلي على اتحاد جدة يمتد مشواره في البطولة حتى يوم 22 ديسمبر الجاري، ما يعني تأجيل مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال المقرر لها يوم 22 ديسمبر، لانشغال الأهلي بمباريات كأس العالم للأندية.

وأشار مسئولو الرابطة إلى أن الكاف بعد فوز الأهلي سيؤجل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا بالجولة الرابعة إلى 15 أو 16 فبراير 2024، وكان محددا من قبل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 15 فبراير 2024، وبالتالي ستتأجل وسنبحث عن موعد آخر لها.