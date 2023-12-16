شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للمصريين بالسعودية يستقبل بعثة النادى الأهلي .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ممثلو الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وحرص وفد القنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية، الذي ضم كلًّا من: المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني، مساعدي القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

كما كان في استقبال البعثة د. سعيد يحيى رئيس مجلس إدارة الاتحاد في المملكة والأستاذ عبد الوهاب توفيق نائب الرئيس ومجموعة من مجلس إدارة الإتحاد ، وقد عقد السادة ممثلي الاتحاد هناك لقاء مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه البعثة وسبل الراحه وتوفير كافة متطلبات البعثة والاطمئنان على حشد الجماهير وتوفير الاعلام المصرية وحافلات نقل الجماهير وغيرها .

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.