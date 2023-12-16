موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلى بكأس العالم للأندية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ضرب النادي الأهلي موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي.

وكان الأهلي قد قدم مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بنزيمة بنتيجة 3-1 في مباراة كبيرة من جانب كتيبة السويسري مارسيل كولر.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء وأضاف هدفين في الشوط الثاني سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.

موعد مباراة الاهلى وفلوميسينى البرازيلي بكأس العالم للأندية

يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفلوميسينى البرازيلى

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.

كأس العالم للأندية 2023

ويمتلك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.

الأهلي ضد فلومينيسى البرازيلى

ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.