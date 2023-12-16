«ضربة موجعة للمشروع السعودي».. ماذا قالت الصحف العالمية عن اكتساح الأهلي لـ اتحاد جدة في مونديال الأندية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تغنت الصحف العالمية بفوز الأهلي الكبير على اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة" في ربع نهائي مونديال الأندية.

ونجح الأهلي في تجاوز كتيبة "العميد" المدججة بنجوم عالميين من أمثال كريم بنزيما المهاجم الفرنسي السابق لريال مدريد الإسباني، والمتوج بجائزة الكرة الذهبية 2022 من مجلة "فرانس فوتبول"، ومواطنه نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي جاء للاتحاد من ليفربول في صيف 2023.

وعلى الرغم من أن الاتحاد كان مرشحاً لتجاوز الأهلي والتأهل لمواجهة فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي، لكن "الأحمر" قلب التوقعات رأسا على عقب.

ماركا

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في عنوان تقريرها عن المباراة: "الأهلي يقصي (اتحاد بنزيما) من كأس العالم للأندية".

وأشادت الصحيفة بنجاح الحارس محمد الشناوي في التصدي لركلة جزاء من المهاجم الفرنسي، ثم قلب الأهلي للأوضاع في الشوط الثاني رغم البداية التي كانت تنم عن اتجاه الاتحاد لتعديل النتيجة.

وعن محمود عبدالمنعم "كهربا" صانع هدفي الأهلي الثاني والثالث لحسين الشحات وإمام عاشور، والمتسبب في ركلة الجزاء الأولى، قالت الصحيفة الإسبانية: "أرسل تمريرة متقنة للشحات في كرة الهدف الثاني، ثم بعدها بدقائق معدودة تألق مجدداً بتمريرة مثيرة لعاشور الذي سدد الكرة في مرمى الاتحاد".

سبورت

وجاء عنوان صحيفة "سبورت" الكتالونية مشابها لماركا، حيث كتبت: "إقصاء بنزيما الاتحاد من كأس العالم للأندية"، مع صورة للمهاجم الفرنسي وتحتها نتيجة المباراة 3-1.

وعن أداء النادي الأهلي، قالت الصحيفة الكتالونية: "كان الأكثر تفوقاً في المباراة التي أهدر فيها كريم بنزيما ركلة جزاء".

واختتمت "سبورت": "الاتحاد استسلم بالفعل لتفوق الأهلي، في مباراة لعبها نغولو كانتي أساسياً".

آس

من جانبها، علقت صحيفة "آس" الإسبانية على نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد قائلة: "إقصاء بنزيما من كأس العالم للأندية، بعد إهدار ركلة جزاء".

وأضافت الصحيفة: "لاعب ريال مدريد السابق كان بإمكانه جعل النتيجة 1-1 ولكن الشناوي تصدى للكرة، ثم سجل كريم هدف المواساة في نهاية المباراة التي تسيدها الأهلي في أغلب الأوقات".

وعن المواجهة، قالت الصحيفة: "ضربة موجعة للمشروع السعودي الذي يضم بين صفوفه لاعب ريال مدريد السابق بنزيما ونغولو كانتي وفابينيو وجوتا".

ديلي ميل

كما تغنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بفوز الأهلي على الاتحاد السعودي قائلة: "بنزيما وكانتي وفابينيو خارج كأس العالم للأندية في ملعبهم، الاتحاد يخسر 1-3 أمام الأهلي المصري في الدور الثاني للمونديال، ولاعب ريال مدريد السابق يهدر ركلة جزاء".

وتابعت: "بدا كانتي وفابينيو مدمرين بعد الخسارة من الأهلي، رغم تتويجاتهم ومعهم بنزيما بكأس العالم للأندية لكنهم خرجوا أمام الأحمر على ملعبهم".

وأشارت "ديلي ميل" إلى مغادرة جماهير الاتحاد من أرض الملعب بعد حلول الدقيقة 67 وقت كان الأحمر متقدماً 3-0 قبل تسجيل بنزيما هدف صاحب الأرض اليتيم بسبب يأسهم من النتيجة.

ذا جارديان

وقالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إن الأهلي أرسل الاتحاد خارج مونديال الأندية مع الإشارة لركلة جزاء بنزيما المهدرة.

وأعربت الصحيفة عن دهشتها من خسارة كتيبة الاتحاد رغم امتلاك مجموعة من النجوم بقيادة بنزيما وكانتي وفابينيو بالإضافة لاستضافة الحدث، كون الفريق هو حامل لقب الدوري السعودي.

ذا أتلتيك

وعلق موقع "ذا أتلتيك" البريطاني على نتيجة اللقاء بصورة لبنزيما يتحسر على إهدار ركلة الجزاء وكانتي ينظر إليه في نهاية الشوط الأول.

وقال الموقع: "كريم بنزيما يهدر ركلة جزاء والأهلي يصدم الاتحاد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ويخرجه من كأس العالم للأندية".

وأشار إلى امتلاك صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاتحاد، ما منح "النمور" ميزانية ضخمة جعلته يضم لاعبين من ليفربول وتشيلسي وريال مدريد لكنهم فشلوا في المونديال في ظل هيمنة الأهلي الأكثر تتويجاً في قارة أفريقيا على المباراة.

كما تحدث الموقع عن تراجع الأهلي في الفترة التي سبقت المواجهة بتحقيق فوز يتيم في آخر 5 مباريات، لكن مع الإشارة إلى التحول الذي حدث ضد الاتحاد.