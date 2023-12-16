الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل فريق الأهلي المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على غريمه اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لواحد، الجمعة، على ملعب " مدينة الملك عبد الله الرياضية" بمدينة جدة.



وضرب الفريق المصري موعدا مع فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي، الإثنين المقبل، بينما سيلتقي أوراوا ريدز الياباني، الذي فاز على ليون المكسيكي بهدف نظيف، مع مانشستر سيتي في نصف النهائي الآخر، الثلاثاء.



وقدّم الأهلي أداءً مميزا على مدار شوطي المباراة، ونجح في فرض سيطرته على منافسه، الذي سبق له الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في افتتاح البطولة.



واستطاع الأهلي بهذا الفوز فك عقدة التفوق لاتحاد جدة خلال المواجهات المباشرة التي جمعت الفريقين، حيث لم يسبق للفريق السعودي وأن خسر أمام الأهلي في أي مباراة في جميع المسابقات.



سجل ثلاثية الأهلي، التونسي علي معلول، وحسين الشحات، وإمام عاشور في الدقائق 21 و59 و62 على التوالي، فيما سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وأهدر بنزيما ركلة جزاء، احتسبها الحكم في الدقيقة 44 لصالح الاتحاد، من لمسة يد من محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، بعد تألق الحارس محمد الشناوي، بتصديه للكرة ببراعة منقذا فريقه من هدف مؤكد.



وتستضيف السعودية منافسات النسخة العشرين من البطولة في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 7 أندية.

