حساب كأس العالم يشيد برقم حسين الشحات التاريخي بمونديال الأندية

أشاد الحساب الرسمي الخاص ببطولة كأس العالم بالرقم التاريخي الذي حققه حسين الشحات نجم الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد مشاركته مع المارد الأحمر أمام الاتحاد السعودي.

وسجل الشحات هدفًا رائعًا في فوز فريق الاهلي على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الجمعة، في مونديال الأندية، كما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في المونديال برصيد 13 مباراة.

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وكتب حساب كأس العالم على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “دخل كتب التاريخ.. حسين الشحات يملك الرقم القياسي لعدد مرات الظهور في كأس العالم للأندية FIFA”.

وحجز الاهلي بطل مصر وأفريقيا بطاقة التأهل إلى نصف النهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه من أصل تسع مشاركات في المسابقات.

وسيلتقي الاهلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية مع فريق فلومينينسي البرازيلي، يوم الإثنين المقبل، ويبحث المارد الأحمر عن التأهل إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.