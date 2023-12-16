الاهلي يعاقب نجمه ماليًا بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

قرر النادي الاهلي توقيع عقوبة مالية على أحد لاعبي فريق الكرة الأول بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الاتحاد السعودي.

وتمكن النادي الاهلي من تحقيق الفوز على نظيره نادي الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس الجمعة ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقرر مسئولو الاهلي معاقبة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء ماليًا بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

اقرأ أيضًا: حساب كأس العالم يشيد برقم حسين الشحات التاريخي بمونديال الأندية

وأخطر مسئولو المارد الأحمر اللاعب الفرنسي بتوقيع غرامة مالية ضده وخصمها من مستحقاته المالية لشهر ديسمبر نظير طرده بعد 3 دقائق فقط من مشاركته أمام اتحاد جدة بعد تدخله بالمرفق على أحمد حجازي مدافع العميد.

ويستعد الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.