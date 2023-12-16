بوتشيتينو يكشف حقيقة خضوع نجم تشيلسي لعملية جراحية

كشف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن حقيقة خضوع قائد البلوز ريس جيمس إلى عملية جراحية بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وقام مدرب نادي تشيلسي، ماوريسيو بوتشيتينو، بالتحدث عن إصابة رييس جيمس، وغيابه عن الملاعب.

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وقال بوتشيتينو خلال مؤتمر صحفي: “لا، لا لم يتم استبعاد الجراحة بشأن رييس جبمس، يوم الاثنين سنعرف. يوم الاثنين سنعرف المزيد عن كيفية المضي قدمًا، وما إذا كان ذلك ضروريًا أم لا”.

وأضاف بوتشيتينو: “إذا سألتني عن نكونكو، فهو بمثابة توقيع جديد لأننا لم نستخدمه إلا في فترة ما قبل الموسم. سيكون روميو لافيا جاهزًا خلال أسبوع أو 10 أيام. هذان اللاعبان لم يظهرا لأول مرة حتى الآن”.

وأوضح: “تشيلي وفوفانا، ربما يحتاجان إلى مزيد من الوقت، لكننا بحاجة إلى لاعبين أو ثلاثة أو أربعة لاعبين آخرين لا يشاركون لأول مرة معنا أو أن يكونوا لاعبين أساسيين بالنسبة لنا”.

أتم المدرب الأرجنتيني: “نحن في مشروع وقد تعاقدنا مع لاعبين ولدينا فريق جديد ولكن قائمة المصابين منذ البداية كانت ضخمة”.