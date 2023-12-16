معلق مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

كشف شبكة قنوات “ssc” السعودية عن معلقي مباراة الاهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام فعاليات بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

واستطاع النادي الاهلي من تخطي عقبة نادي الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف ليضرب موعدًا قويًا مع نظيره البرازيلي في دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2023.

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وستنطلق مواجهة الاهلي أمام فلومينينسي البرازيلي، الأثنين القادم الموافق 18 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

وقررت شبكة ” SSC” السعودية اسناد مهمة التعليق على المباراة للمعلقين علي سعيد الكعبي ومحمد حسين.

وجدير بالذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي أمام نادي أوروا الياباني ضمن فعاليات نهائي كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر المقبل.