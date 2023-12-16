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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وفالنسيا.. جيرونا يتصدر

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تتجه أنظار الكرة العالمية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين وفالنسيا في إطار منافسات بطولة .

وستنطلق مواجهة برشلونة أمام فالنسيا اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية .

وتأتي مواجهة البرسا أمام الخفافيش في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني وذلك على ملعب الأخير.

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ويتواجد برشلونة في المرتبة الرابعة بجدول ترتيب “الليجا” برصيد 34 نقطة بينما يدخل فالنسيا هذه المواجهة في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

وجاء ترتيب جدول الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- جيرونا 41 نقطة

2- 39 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 34 نقطة

4- برشلونة 34 نفطة

5- أتلتيك بيلباو 29 نقطة

6- ريال سوسييداد 29 نقطة

7- ريال بيتيس 26 نقطة

8- لاس بالماس 24 نقطة

9- خيتافي 22 نقطة

10- رايو فاليكانو 20 نقطة

11- فالنسيا 19 نقطة

12- أوساسونا 19 نقطة

13- ديبورتيفو ألافيس 16 نقطة

14- فياريال 16 نقطة

15- ريال مايوركا 14 نقطة

16- إشبيلية 13 نقطة

17- قاديش 13 نقطة

18- سيلتا فيجو 10 نقاط

19- غرناطة 8 نقاط

20- ألميريا 4 نقاط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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