نجم بايرن ميونخ يحدد موقفه من الانتقال إلى النصر السعودي

حدد الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق نادي بايرن ميونخ الألماني، موقفه من الرحيل عن البافاري خلال الفترة المقبلة، بعد اهتمام النصر السعودي.

وكانت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قد أبدت رغبتها في التعاقد مع كومان نجم بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الإعلامي الألماني “فلوريان بليتنبيرغ”، أن الفرنسي كينجسلي كومان، لا ينوي الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في انتقالات الصيف المقبل.

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وأوضح أن الفرنسي يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، كما أنه يفكر في الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، إلا أن بايرن ميونخ يبقى الخيار الوحيد في ذهنه في الوقت الحالي.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ27 عامًا مع بايرن ميونخ الألماني في صيف 2027.

وكان النصر السعودي قد حاول التعاقد مع بايرن ميونخ، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن كومان رفض ذلك.