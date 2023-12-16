إبراهيم سعيد يكشف كلمة السر في تأهل الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق سر فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اتحاد جدة السعودي أمس الجمعة، في كأس العالم للأندية 2023.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على نظيره اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة اُقيمت، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023،

وقال إبراهيم سعيد في برنامجه عبر قناة "النهار" : "النادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة جدًا والجماهير من حقها تفرح وتفتخر بلاعبي الفريق".

وأوضح: "كان هناك تقليل من النادي الأهلي قبل المباراة من الجماهير السعودية وبعض الإعلاميين، ولكن اللاعبين انقذت هيبة القلعة الحمراء في العالم، وهذا رد اعتبار لنا".

وأكمل: "الله يكون في عون جماهير نادي اتحاد جدة السعودي بعد مساندتهم لفريقهم في مباراة اليوم وخسارته، أنا لو مكانهم "هكتئب".