سيد عبد الحفيظ: "الأهلي يصل للنهائي والحكم شكله بيتفرج على الدوري المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة إم بي سي مصر: "المباراة المقبلة صعبة بس يارب الأهلي يكون بنفس الأداء ونفس الروح، ليه لأ؟ الفرقة كويسة والمنافس عنده لاعبين الأهلي عارفهم مثل كينو مارسيلو، الأهلي يصل للنهائي".

واصل عن طرد موديست: "حق ربنا الكرة متستاهلش الطرد، الكرة مفيهاش حاجة آخرها إنذار".

واختتم عبد الحفيظ: "الحكم شكله بيتفرج على الدوري المصري أو معسكر مع الحكام هنا".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف.

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