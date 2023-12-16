"دخل كتب التاريخ".. كيف احتفل فيفا بإنجاز حسين الشحات في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بتألق حسين الشحات لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وتحقيق إنجاز شخصي له في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح حسين الشحات في إحراز هدف مع الفريق الأحمر أمس خلال مواجهة اتحاد جدة السعودي التي حسمها النادي الأهلي لصالحه بثلاثية مقابل هدف.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي “X" تويتر سابقا: دخل كتب التاريخ.. حسين الشحات يملك الرقم القياسي لعدد مرات الظهور في كأس العالم للأندية فيفا.

جدير بالذكر أن حسين الشحات شارك في بطولة كأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين العين الإماراتي والأهلي المصري.

وكان النادي الأهلي نجح في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على اتحاد جدة بثلاثة إهداف مقابل هدف، ويواجه فليميننسي البرازيلي الإثنين المقبل.