"وش السعد".. إمام عاشور يوجه رسالة لجمهور الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، رسالة إلى الجماهير الحمراء، عقب تحقيق الفوز أمس على حساب اتحاد جدة السعودي.

ونجح إمام عاشور في إحراز هدف في فوز فريقه الكبير على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونشر إمام عاشور صورة احتفاله بالهدف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب: "وش السعد.. مبروك جمهور النادي الأهلي".

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.