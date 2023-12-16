الامارات | الفلاسي يطلع على خطط واستراتيجية اتحاد البولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أحمد بالهول الفلاسي، على استراتيجية وخطط وبرامج اتحاد البولو، وما تم تنفيذه من قوانين ولوائح ونظم وتدشين موقع إلكتروني لترتيب وتنظيم العمل بالاتحاد، وتسهيل التواصل مع الاندية خاصة فيما يتعلق بالتصنيف المحلي والدولي، خلال استقباله مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الحبتور.

وحرص الفلاسي على تهنئة مجلس الإدارة باستضافة كأس العالم للبولو 2026، كما أثنى على جهود الاتحاد، مؤكدا انه على ثقة بنجاح هذا المجلس في تنظيم بطولة كأس العالم والخروج بها في ابهى صورة في ظل وجود كوادر وطنية شابة وطموحة تتمتع بخبرات وممارسة عملية. وحضر اللقاء أيضا سعيد بن دري نائب الرئيس، رئيس ملف استضافة كأس العالم للبولو 2026، ومحمد الحريز الأمين العام، وسيف الزعابي عضو مجلس الإدارة.

وكان محمد الحبتور قدم شرحا تفصيليا عما قام به المجلس خلال المرحلة الماضية وخططه وبرامجه ورؤيته المستقبلية منوها الى ان الاتحاد بصدد اعداد ملف كامل يتضمن تصورا شاملا حول كافة جوانب استضافة بطولة العالم، وبرنامج الاعداد والتي يسعى الاتحاد الى ان تكون النسخة الافضل والاكثر ابداعا لعشاق البولو في العالم.