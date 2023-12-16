براهيم بن زازا.. مفاجأة بلماضي في قائمة الجزائر لـ"كان" 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تتساءل جماهير الكرة العربية حول العالم عن أسطورة جزائرية استطاع لفت الأنظار إليه حتى أصبح حديث الشارع الرياضي، وذلك بعد إعلان جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، ضمه للقائمة الأولية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، التى تستضيفها كوت ديفوار.

بلماضي يستدعي "جوهرة" الجزائر.. من هو براهيم بن زازا؟

معلومات عن براهيم بن زازا بعد انضمامه للقائمة الأولية لمنتخب الجزائر

ـ استهل براهيم بن زازا مشواره مع الساحرة المستديرة عبر بوابة فريق ترجي مستغانم بدوري الدرجة الثانية الجزائري.

ـ شهد عام 2019 تواجد صاحب الـ26 عامًا أول مغامرة له في دوري الممتاز بانضمامه لصفوف أولمبي الشلف، الذي شارك معه في 25 مباراة أسهم خلالها بـ6 أهداف بين صناعة وتسجيل.

ـ التحق براهيم بن زازا لصفوف فريق اتحاد العاصمة عام 2021 في صفقة مجانية، بعد انتهاء تعاقده مع فريق أولمبي الشلف.

ـ تمكن بن زازا من المشاركة مع فريق الكرة الأول بنادي اتحاد العاصمة الجزائري في 61 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 5 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة بالموسم الأول منذ التحاقه بصفوف الفريق.

ـ وشهد الموسم الثاني تألق براهيم بن زازا بشكل ملحوظ، حيث قاد اتحاد العاصمة للتويج بـ كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر.

ـ تبلغ القيمة السوقية لـ"براهيم بن زازا" 300 ألف يورو، وفقًا لما أعلنه موقع "ترانسفير ماركت" للأرقام والإحصائيات.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2024

تستضيف كوت ديفوار النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024، حيث أسفرت القرعة عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - كيب فيردي - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

منتخب الجزائر:

أوقعت قرعة الـ"كان" 2024، منتخب الجزائر في المجدموعة الرابعة، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

وأعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، قائمته الأولية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، التى تستضيفها دولة كوت ديفوار، التى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، بوجود اللاعب براهيم بن زازا نجم فريق اتحاد العاصمة.